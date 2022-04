Nicole Neumann habló luego de que Mica Viciconte llamara "hijastras" a Indiana, Sienna y Allegra: "Claro que son mis hijas"

En la final de MasterChef Celebrity 3 (Telefe), Mica Viciconte llamó "hijastras" a Sienna, Indiana y Allegra, las hijas de Nicole Neumann y su pareja, Fabián Cubero.

Muchos la criticaron por haberlas llamado así a las nenas, remarcando que les hizo ruido que no se refiriera a ellas como a las hijas de su novio.

En este contexto, luego de haber aclarado que sus hijas fueron a la final porque querían ver a Mery del Cerro y a "otras personas", Nicole no pudo evitar las preguntas sobre el tema.

LA PALABRA DE NICOLE NEUMANN LUEGO DE QUE MICA VICICONTE LLAMARA HIJASTRAS A SUS HIJAS

"No tengo ni idea, no vi nada. La verdad es que no tengo nada para decir que no sea mío o de mi vida. Besito enorme", dijo Nicole cuando Paparazzi la fue a buscar.

"Pero tus hijas son tuyas", le dijo el cronista, en referencia al término "hijastras" de Mica.

"Sí, claro", sentenció Nicole, firme, antes de irse.