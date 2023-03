Nicole Neumann habló del look que habría generado discordia en su encuentro con Pampita en Los 8 Escalones

Nicole Neumann habló del supuesto look que habría generado discordia en su encuentro con Pampita en Los 8 Escalones de los 2 Millones.

“Comentaron que había un tema con una campera, ella se estaba sacando una foto y supuestamente vos pasaste por al lado y le dijiste ‘yo tengo la misma’”, le dijo el cronista.

Entonces, la conductora le respondió: “No, al revés, ella me dijo que tenía la misma campera que me puse en el primer programa”.

“Porque Pampita lo negó, y ¿puede ser que vos le dijiste ‘sacatela’”, insistió el periodista y Nicole explicó: “Pero ella no la tenía puesta, me comentó que la tenía de alguna vez”.

NICOLE NEUMANN REVELÓ SI HABLÓ CON PAMPITA EN PRIVADO

Tras coincidir en Los 8 Escalones de los 2 Millones, Nicole Neumann reveló si habló con Pampita en privado después de la última tensa entrevista.

“¿Pudieron charlar en privado?”, le consultaron desde Socios del Espectáculo y ella contestó: “No, no sé ni en qué camarín está, yo igual subí a hacer una nota para una radio un toque”.