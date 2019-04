El conflictivo divorcio de Nicole Neumann (38) y Fabián Cubero (40) atraviesa, sin dudas, su peor momento.

Luego de que él se quejara públicamente de que ella no le informó la fecha de regreso de su viaje a salta con sus hijas Indiana (11), Allegra (8) y Sienna (4); Nicole decidió pedir una medida cautelar para que su pareja Mica Viciconte (29) no pueda publicar fotos con las niñas.

En diálogo con revista Gente, que la tiene como protagonista de su portada, Neumann sorprendió con su respuesta al ser consultada sobre si Cubero es buen padre: “A ver, cumple con el tiempo que debe estar con sus hijas. Sí, es cariño y les da amor. Pero por otro lado no deja que ellas pasen lindos momentos, tranquilos y en paz, con su mamá, a quien también quiere arruinar como si eso no las afectara”.

"A ver, cumple con el tiempo que debe estar con sus hijas. Sí, es cariño y les da amor. Pero por otro lado no deja que ellas pasen lindos momentos, tranquilos y en paz, con su mamá, a quien también quiere arruinar como si eso no las afectara" G-plus

“Nadie de mi entorno saldría a hablar mal sobre él. Y si lo intentasen yo los frenaría: ´¡Ey, es el padre de mis hijas, respeto por ellas!”, aseguró.

Pero Nicole fue aún más crítica al hablar de la exposición de sus niñas: “Ese es otro tema: las expone de la manera más cruel en un reality show de su intimidad. Y peor aún, deja que un tercero que no conoce la historia familiar, ni las internas, ni me conoce a mí, también lo haga. ¡Exponer la intimidad de las pequeñas es antiético! Hay que cuidarlas con el silencio y con el contexto. Intento creer que no lo hace adrede, pero evidentemente hay algo enorme que él no está pudiendo resolver. Tal vez debería ir a terapia para encontrar alguna ayuda o solución”.