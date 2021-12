Nicole Neumann contó que sufrió violencia de género por parte de un exnovio: "Hubieron cachetazos y golpes en la cara"

En medio de su emoción por el debut de su hija Indiana Cubero como modelo, Nicole Neumann volvió sobre sus pasos y además de recordar los inicios de su carrera reveló que fue víctima de violencia de género.

La modelo contó que a los 18 años estaba de novia con un hombre diez años mayor que ella que era muy agresivo y dejó bien en claro que fue víctima tanto de violencia "física" como "psicológica".

"Tenía 18 y me había instalado en Paris, por trabajo. Estaba de novia con un hombre diez años mayor. Un tipo que tenía lapsus agresivos. Sí, fui víctima de violencia psicológica y física", aseguró en diálogo con Teleshow.

"Estaba enamoradísima y creía que él se comportaba así por todo lo que había pasado en su vida, por sus traumas... Y entonces se descargaba conmigo. Lo justificaba ciegamente", contó.

En la misma línea, la conductora reveló que pidió ayuda profesional para que la ayudaran a alejarse de ese hombre violento y reveló qué frase de su psicóloga fue un antes y un después en su vida.

"'Nicole, por lo general, las personas de este tipo suelen ser iguales con el resto de la familia', me dijo. No quiero esto para mí y mucho menos para mis hijos", contó Neumann sobre su charla con la profesional.

"No tenía excusas.Que me había llevado por delante la alacena de casa o me había lastimando paseando al perro, no sé.... Cachetazos y golpes en la cara, un montón. Pero creo que lo peor que viví fue una revoleada de un control remoto que me dio en la garganta y me cortó por un ratito la respiración”, sumó.

Y afirmó que le costó mucho superarlo: "Moría de amor... Qué irónico, ¿no? Esto no es sano, me repetía a mí misma. Quiero un hombre que me cuide, que me proteja. Con todo el dolor y el valor del mundo que debí juntar, lo solté. Me llevó meses olvidarlo”.

CÓMO CONOCER A SU PAPÁ LA AYUDÓ A SANAR

"En Europa le escribí a papá y vino a conocerme. Su abrazo fue salvador y sanador. Un clic. Me abrió la cabeza. Me dio valor en ese proceso para decidir mi libertad”, reveló sobre el encuentro con su padre.

Y a pesar de jamás haberse visto antes, haberlo conocido para ella fue sanador.

"Lo vi salir de la manga del avión y dije: ‘Ese es mi papá'. Lloramos los dos. Había sido una locura. Me preguntaba: ‘¿Qué pasará ahora con este señor al que no conozco?’", sentenció.