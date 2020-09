Nicole Neumann contó el "recurso" que aplica para subir una foto sexy sin afectar a sus hijas: "Hago mucha autofoto"

Una vez más Wanda Nara quedó en el ojo de la tormenta, luego de que se difundiera la imagen que tomó un paparazzi del momento en el que su hijo menor le estaba tomando una foto en bikini a su madre en un yate. En Nosotros a la mañana hablaron de la denuncia de una ONG por “violencia hacia los menores” y una “violación de las normas sobre la privacidad de los menores”, y Nicole Neumann dio su visión.

La modelo contó que sus hijas suelen tomar algunas de las fotos que suben a sus redes sociales, pero no todas. “Mis hijas sí me sacaron fotos sexy o en ropa interior”, señaló. “Cuando yo quiero hacer algo un poquito más subido de tono, pongo la cámara de alguna forma y me hago autofoto”, dijo, para evitar que sus nenas tengan que registrarla con ciertas poses o looks.

“A mí me parece rara la palabra ‘violencia’, porque si fuera ‘incitación a los sexual o a la pedofilia’...”, dijo Nicole, sobre la denuncia que le inició a la mediática la organización Codacons, mientras que el Pollo Álvarez sostenía que no veía nada malo en la imagen de “una madre y su hijo”. “Por ahí estás naturalizando algo que el día de mañana puede derivar en pedofilia o algo parecido, hilando muy fino. Yo no tengo hijos varones y por ahí es distinto”, señaló.