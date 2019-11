Nicole Neumann contó por qué no quiso ir a la gala de los Personajes del Año: "No me sentía cómoda"

Como todos los años, el martes 26, la revista Gente realizó la mega fiesta de los Personajes de Año y las figuras más importantes del medio artístico se dieron cita en el hipódromo de San Isidro.

En ese marco, llamó la atención la ausencia sin aviso de Nicole Neumann, quien decidió no ser parte de la celebración ni de la portada especial del semanario, a pesar de ser especialmente convocada.

"Vengo de una semana con mucho trabajo, muchos eventos de colegio, no tenía el vestido indicado, no me sentía cómoda y elegí quedarme en mi casa". G-plus

Intrigado por el faltazo de su compañera de Nosotros a la Mañana, Tomás Dente le preguntó: "Te voy a hacer una pregunta fea. Últimamente no estuviste yendo a los eventos. No fuiste a la gala de Caras, no fuiste a la gala de Gente, y sos un referente, ¿por qué?".

Acto seguido, Neumann tomó la palabra y enumeró los motivos: "Tenés razón y les agradezco a las dos revistas que todos los años me invitan. Le mando un beso enorme a Seba Soldano que me puso (en un mensaje) 'te esperé anoche'. Lo sé, te amo. (Sobre no ir a la fiesta de Caras) el lunes lo conté acá, mi hija me necesitó y me pareció que como mamá tenía que estar y era más importante que cualquier cosa. Ayer quizás fue menos importante, pero vengo de una semana con mucho trabajo, muchos eventos de colegio, no tenía el vestido indicado, no me sentía cómoda y elegí quedarme en mi casa. ¿Qué va a ser? Son días... No siempre se puede cumplir con todos los eventos que uno tiene. Fin de año es complicado".