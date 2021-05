Nicole Neumann contó que su hija Indiana quiere ser modelo como ella: "Toma clases con Anamá Ferreyra"

A fines de 1992 Nicole Neumann sorprendió a los lectores de la revista Gente con su incipiente carrera como modelo “Lolita”, que se prolongó con gran éxito hasta la actualidad. Y pese a que la modelo renegó en alguna oportunidad de que sus hijas a vayan a seguir sus pasos, finalmente acpetó anotar a una de ellas en una escuela dirigida por la legendaria Anamá Ferreyra para que de sus primeros pasos en las pasarelas.

Se trata de Indiana, la mayor de las hijas que Nicole tuvo junto a Fabián Cubero, que ya cuenta con 13 años y muchas ganas de seguir los pasos de su mamá, como reveló muy orgullosa en una entrevista. “Me lo pidió ella. (El curso) lo está haciendo con una amiga del colegio", le contó Neumann a Primicias Ya.

La modelo reveló que Indiana está asistiendo a clase de manera virtual en la famosa escuela. "Arrancó de manera presencial, pero ahora con las restricciones son de manera virtual. Por zoom. (…) Conozco a Anamá y a Taina, su hija, y yo le confié a mi hija a ellas", agregó la modelo.

Tiempo atrás, Nicole había expresado:"¡Ay, no, no, no! Ni loca. Quiero que viva cada etapa a su debido tiempo. Como mamá las veo muy chiquitas. Hoy en día, con la exposición que hay a través de las redes sociales, los chicos están más desprotegidos y puede ser muy peligroso”, a la revista Hola! sobre la idea de que alguna de sus hijas se dedicara al modelaje. Sin embargo, Nicole supo interpretar el deseo de su hija Indiana y hoy la acompaña a dar sus primeros pasos en esa difícil carrera.