Nicole Neumann "bancó" a Vicuña tras decir que la China es la mujer de su vida: "No lo veo retorcido, habla de su presente"

Reconciliados y en medio de fuertes rumores de embarazo, Benjamín Vicuña y China Suárez se mostraron juntos nuevamente en el estreno de la película Pacto de Fuga en Chile. Allí, el galán se refirió a la actriz, mamá de su hija Magnolia, con una frase contundente: “Es mi mujer, la mujer de mi vida. Estoy feliz”.

Su declaración despertó críticas ya que Benjamín compartió diez años de amor con Pampita, mamá de sus hijos Bautista, Beltrán, Benicio y Blanca, quien murió en 2012. Por ejemplo, Yanina Latorre reflexionó: “No está bien lo que está haciendo. También Pampita es la madre de los hijos. No está bueno. No lo banco ahí. Hay que tener un poco de respeto, por lo que pasó”.

Entrevistada por Los Ángeles de la Mañana, Nicole Neumann, eterna rival de Pampita, respaldó los dichos de Vicuña: “Es la vida de él. Pero, bueno, la China también le dio una hija y él está hablando de su presente. Claramente, la mujer de su vida es la que tiene al lado, que también le dio un hijo. No lo veo tan retorcido…”.

Cuando la notera le preguntó si le molestaría que su exmarido, Fabián Cubero, hablara así de su actual pareja, Mica Viccionte, Nicole respondió: “No. Él fue mi compañero durante diez años, es el papá de mis hijas, por lo cual voy a estar ligada a él el resto de mi vida. Va a haber fiestas de 15, casamientos, nietos… Está todo bien. Fabián no es más el hombre de mi vida, pero durante diez años lo habrá sido. No me molestaría si él da una declaración así. ¿Qué otra cosa va a decir? Es lo lógico”.