Nicole Neumann analizó el look de Sol Pérez tras llamarla 'loro' en los Martín Fierro: "Hoy está impecable"

Un días después de que se concretara la ceremonia de los Martín Fierro de Cable, Nicole Neumann hizo una lapidaria critica sobre el look de Sol Pérez. "Del cuello para arriba estaba bien, el resto había que ponerle una sábana. Y hay que sacarles las plumas por no es cruelty free. Le sacaron las plumas a un animal vivo para hacer ese vestido. Parece un loro", dijo la modelo y panelista de Nosotros a la Mañana, sumándose a la ola de críticas que cosechó Sol por la elección de su vestido.

"No me estoy cuidando con lo que digo... En ese evento era un espanto, hoy está impecable". G-plus

A menos de un mes de su incisivo análisis de moda, Neumann volvió a dar una devolución sobre el outfit que usó la panelista de Involucrados en la gala de la revista Gente y coincidió con la mayoría de sus compañeros de programa de eltrece, que halagaron a Sol.

El análisis de moda de Neumann y sus compañeros:

Ariel Wolman: -Se viene la tormenta de Santa Rosa, primera vez, nadie criticó a Sol Pérez...

Nicole Neumann: -Está bien, uno va evolucionando en los gustos y en las elecciones.

Pollo Álvarez: -Está muy linda y la simpatía de ella acompaña todo lo que se pone, porque es una mina muy simpática y sencilla.

Nicole: -Pero separemos. A veces hablar de que alguien no eligió el vestido indicado, no es hablar de que es mala persona o que no es laburadora. Después se mezcla todo, porque uno dijo que el vestido no está bien a nivel moda creen que estás matando a la persona.

Andrea Campbell: -Ella se está cuidando porque le dijo loro la última vez.

Nicole: -No me estoy cuidando. Estoy aclarando, estoy separando lo que hay que separar. En ese evento era un espanto, hoy está impecable.