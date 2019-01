Nicolás Vázquez y el shock tras la muerte de su hermano: "Estuve dos días encerrado en un cuarto"

En una extensa y conmovedora entrevista en Intrusos, Nico Vázquez abrió su corazón para hablar sobre cómo lo afectó la muerte de su hermano, Santiago, quien falleció hace dos años por una miocardiopatía hipertrófica mientras vacacionaba en República Dominicana.

El protagonista de Una semana nada más destacó la ayuda de su esposa, Gimena Accardi: “Estuvo cien por ciento, no solo conmigo sino con mi familia, para mis viejos es una hija más y era una hermana más para Santi”.

Y recordó lo difíciles que fueron esos primeros momentos sin su hermano: “Estuve dos días encerrado en un cuarto, no en una casa, sin que nadie me molestara. Con el teléfono de mi hermano, simplemente mirando cosas de él. Por suerte, me lo pude quedar yo porque sus amigos me lo trajeron y quedó mucha información hermosa, de muchas fotos y conversaciones”.

Vázquez aprovechó ese momento de la charla con Jorge Rial para agradecer la ayuda de su entorno en el momento más difícil de su vida: “Gime estaba sosteniendo mucho a mi familia. Mis amigos, que son mi familia, también estuvieron y llegaron a haber cincuenta personas en casa viendo qué comíamos y qué había que hacer”.