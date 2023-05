Nicolás Riera habló de su distante relación con los ex Casi Ángeles: "No estoy en el grupo de WhatsApp, los cruzo en eventos"

Nicolás Riera visitó a Susana Roccasalvo en Implacables y no solo habló de su presente teatral, también se refirió a su distante relación con Lali Espósito, China Suárez, Gastón Dalmau, Peter Lanzani, tras compartir cuatro temporadas de trabajo y complicidad en Casi Ángeles.

Actualmente, muchos de los ex integrantes de la tira infantil de Cris Morena conservan una estrecha y cercana amistad, como es el caso de Lali con Cande Vetrano, Mery del Cerro, Nico Vázquez, Gime Accardi y China Suárez, entre otros. Sin embargo, Riera no mantuvo los lazos en el plano personal con sus excompañeros.

NICO RIERA HABLÓ DE SU DISTANTE RELACIÓN CON LOS EX CASI ÁNGELES

Susana Roccasalvo: -¿Quiénes son tus amigos del medio?

Nico Riera: -Amigos, amigos, tengo los del colegio. Ellos son mi grupo más íntimo. Con los del medio me llevo increíble, me cruzo laburando o en eventos, y tengo la mejor, pero el círculo más íntimo es del colegio.

Gustavo Méndez: -¿Qué te parece la carrera de Lali? Hoy es un ícono, representa a mucha comunidad. ¿Qué te parece ella? ¿La fuiste a ver a Vélez?

Nico: -No, no la fui a ver. Cuando la conocí en Casi Ángeles era obvio que iba a llegar a donde ella quería, ya tenía el power para lograrlo. Fue medio inevitable lo que le pasó. Cuando tenés las ganas, tenés el talento y vas, no te para nada.

Gustavo Méndez: -Además de ella, la personalidad que tiene...

Nico: -Por eso, cuando la conocés en persona te das cuenta de por qué le va tan bien. Tiene ese fuego interno que la va a llevar a donde ella quiera. El límite es el que ella decida.

Naiara Vecchio: -Con la China Suárez, con Peter Lanzani, Gastón Dalmau, ¿te seguiste relacionando?

Nico: -Los voy cruzando en eventos. Cuando estuve en Los Ángeles a Gastón lo cruce allá, y después acá. Vivimos algo muy fuerte, estamos unidos como para siempre.

Susana: ¿Hay grupo de WhatsApp?

Nico: -Creo que sí, pero yo no estoy.