Nicolás Magaldi contó que su pareja atravesó un embarazo ectópico que puso en riesgo su vida: "Fue el peor momento"

Nicolás Magaldi recordó el dramático momento que vivió con su pareja, Betiana Wolenberg, cuando ella atravesó un embarazo ectópico.

En 2021 la pareja quiso agrandar la familia pero la gestación de ella se complicó. Vale recordar que un embarazo ectópico se da cuando el óvulo fertilizado se implanta fuera del útero.

El conductor contó que si bien ambos tienen muchas ganas de tener otro hijo, no le dan la espalda al difícil episodio que tuvieron que atravesar el año pasado.

"Dios quiera tener este año la noticia de que vamos a darle un hermanito o hermanita a mi hijo pero el año pasado pasamos un momento horrible", comentó él en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

EL RELATO DE NICOLÁS MAGALDI SOBRE EL EMBARAZO ECTÓPICO DE SU PAREJA

"Llegamos de urgencia, estábamos embarazados y re ilusionados. Fue el peor momento de mi vida, fue un momento de mierd... porque sentía que se podría haber muerto, si no se opera de urgencia se podría haber desangrado", contó Nico sobre el mal momento que padeció con Betiana en Bariloche, donde él había viajado para correr una carrera.

"No pude terminar la carrera, no podía correr, me agarró un ataque de pánico, yo me había entrenado todo el año pero no pude correr más... Yo soy de esas personas que están criadas con que no hay que llorar y lloré como un trapo de piso, no podía correr más...", sumó.

Y se despidió contando que su pareja tuvo que ser operada.

"A mi mujer le sacaron como medio litro de sangre, pero tengo el premio de tenerla al lado y tener un hijo maravilloso, cuando se te junta que tenés un momento lindo familiar y estamos con que todo lo positivo va a venir", sentenció remarcando que a pesar de mal momento tienen ganas de volver a agrandar la familia.