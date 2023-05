Nicolás García Hume vuelve a la ficción en la serie Gamer, una vida más

A fines de la década de 1990, los cibercafés hicieron estragos en los bolsillos de los más jóvenes, que se quedaban hasta altas horas de la madrugada tratando de convertirse en ganadores de los recordados videojuegos en línea como Counter Strike, Age of empires o Need for speed, entre muchos otros.

Con esa premisa llega Gamer, una vida más, la nueva serie de Flow en clave de comedia que se estrena este jueves 4 de mayo con el protagónico de Nicolás García Hume, que interpreta a un legendario campeón que se convirtió en leyenda en todos los cibercafés de Argentina al obtener un importante récord.

Sin embargo, la vida le pasó por arriba a Oscar (García Hume) que siempre llevó a cuestas este título, pero que ahora ve cómo su afición se ha convertido en una disciplina que mueve millones de dólares alrededor del mundo y, necesitado de efectivo debido a su reciente separación, regresa a ese mundo.

Más sobre este tema Netflix hará una inversión millonaria en Corea del Sur para producir más series y películas And just like that..., la serie que sigue la historia de Sex and the City, estrena nueva temporada en junio

¿DE QUÉ TRATA GAMER, UNA VIDA MÁS?

Claro que el siglo XXI cambió muchísimo los videojuegos, pero para alguien que tiene el talento de Oscar el reto sigue siendo el mismo y por eso llama la atención de Los Warriors, un equipo de adolescentes que busca clasificar para el torneo más importante de Argentina y lo convocan para que se una a ellos.

Claro que la convivencia entre un cuarentón y los jóvenes no es fácil, pero Oscar deja de lado todo eso cuando descubre que deberá enfrentarse al Rebo-Team, el equipo número uno del país, fundado por su archirrival Rebo, lo que lo termina de obsesionarlo con participar del torneo y ganarlo, cueste lo que cueste.

En el medio de todo este proceso, Oscar no solo podrá recuperar su fama perdida, sino también rehacer su vida social y afectiva junto a los adolescentes, y particularmente cerca de la madre de uno de ellos, interpretada por Charo López.

Más sobre este tema La nueva película de Johnny Depp abrirá el Festival de Cine de Cannes Estreno de Empieza el baile, la nueva película de Mercedes Morán: todas las fotos

¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES DE GAMER, UNA VIDA MÁS?

Además de García Hume, la serie de 8 episodios cuenta con el trabajo de Charo López, Rocío Hernández, Yamila Ostrower, Francisco Bereny y la participación de Martín Slipak.

La serie, una coproducción entre Planta Alta, Frame Zero, el Ministerio de Cultura de la Nación y la secretaria de Medios y Comunicación Pública está dirigida por Jonathan Barg.

“La mayoría de los que jugamos videojuegos en otra época, no tenemos idea de cómo cambió ese universo. Los jugadores se volvieron profesionales y hay torneos de gaming que son más vistos que grandes eventos deportivos. Por eso quisimos hacer una comedia sobre los gamers, sus códigos, conflictos, familias y todo lo que rodea a este mundo que para muchos parece de otro planeta”, dijo Barg, sobre el proyecto.