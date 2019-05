Nicolás Furtado habló de la despenalización de la marihuana: "Que se aplique mano dura en las cosas que realmente lo merecen"

(desde la Riviera Maya)

Nicolás Furtado cuenta con una prolífica carrera artística, pero el gran reconocimiento del público le llegó por Diosito, ese entrañable personaje de doble filo de El Marginal. El rol le valió una nominación en los Premios Platino 2019 como Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie, terna que comparte con actores de la talla de Diego Boneta (Luis Miguel, la serie), Diego Luna (Narcos: México) y Javier Rey (Fariña).

Horas antes de la gran velada en el Teatro Gran Tlachco, situado en el Parque ecoturístico Xcaret (este domingo desde las 20.30 por TNT y a partir de las 22.00 por TV Pública), Nicolás charló en exclusiva con Ciudad. El actor uruguayo contó intimidades de las grabaciones de El Marginal III y habló de la despenalización de la marihuana en la Argentina, luego de que perros antinarcóticos de la policía aduanera detectaran 32 gramos de marihuana en su poder cuando ingresaba por Buquebús desde su país (la causa quedó a cargo del Juzgado penal económico N° 8).

-Diosito es un personaje bisagra en tu carrera, ¿por quécreés que pegó tanto en el público?

-Creo que la gente se encariñó porque si bien el personaje es malo, tiene un costado dulce y más simpático, tiene cierto carisma. Ese fue un poco el desafío, a pesar de estar contando una historia de violencia y muerte, también hay otro costado que permite humanizar los personajes.

-Todos los viernes al terminar el rodaje comen un asado. ¿Te toca ser asador?

-No, se lo dejo a los que saben como siempre. Cuando terminamos la jornada, nos quedamos en el patio de la cárcel, algunos del equipo se liberan un poquito antes para empezar el fuego y después todos comemos ahí.

-Me tratan bien siempre, desde que llegué a la Argentina siempre me trataron bien. Después se dicen muchas cosas y muchas son mentiras. Nunca salgo a aclarar nada, a decir ‘esto es verdad, esto es mentira’, me tiene sin cuidado, yo voy para otro lado y directamente nunca hablo de mi vida personal.

-Uruguay tiene una legislación mucho más progresista. Hace poco salió una estadística oficial que dice que en Argentina el 40% de las causas relacionadas con drogas son por consumo personal. ¿Te parece que Argentina podría ir en el camino de la despenalización y seguir el camino de Uruguay?

-Yo creo que la intención está, falta convencer a algunos y que el tema se trate con la responsabilidad de no encasillar y de entender que no es todo lo mismo. El consumo personal es una cosa y otra cosa es otra cosa. Por suerte en Uruguay este tipo de cosas y la legalización del aborto están resueltas. Esperemos que la Argentina también pueda llegar a eso en algún momento y que se aplique mano dura en las cosas que realmente lo merecen y haya más conciencia. Que el foco esté donde tiene que estar.

-Conocemos mucho de tu trabajo, pero poco a Nicolás. ¿Qué haces cuando no trabajás?

-Me encanta ir al teatro, es de las cosas que más disfruto, ver a mis compañeros me encanta. Es un poco eso, disfrutar de esas cosas. También comidas con amigos y familia, no hay mucha historia.

-¿Actualmente estás en pareja?

-No hablo mucho de esas cosas. Siempre estoy bien, en pareja y no en pareja trato de estar bien. Siempre encuentro apoyo para tener los pies en la tierra en mi círculo más cercano y en la gente que me quiere y espero que así sea siempre.

-Para cerrar, ¿cómo te ves para la premiación?

-Voy a disfrutar un poco, trato de no esperar nada porque si lo gano está buenísimo, me encantaría poder llevarme el premio, pero lo importante también es todo lo que está pasando acá.

