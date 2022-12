Nicolás Cabré reveló cómo China Suárez eligió el nombre de su hija Rufina

Nicolás Cabré, separado hace muchísimos años de China Suárez, rememoró un momento especial antes de que naciera Rufina, su hija juntos.

El actor contradijo divertido a su ex, que había contado una anécdota muy especial al revelar el motivo por el cual eligió llamar Rufina a su primogénita.

"Creo que lo sacó de un libro de nombres. No tuvo tanta magia". G-plus

"La verdad que había dos opciones, pero cuando me dijo Rufina me gustó. Creo que lo sacó de un libro de nombres. No tuvo tanta magia. Fue como este me gustó, listo... Creo que fue así como se dio, capaz que no y después llama para putearme", contó, entre risas, en La Peña de Morfi.

LA ANÉCDOTA DE CHINA SUÁREZ SOBRE LA ELECCIÓN DEL NOMBRE DE SU HIJA

China había contado que eligió ponerle Rufina tras haber conocido a un hombre que se llama Rufino.

"Cuando estaba con Nico me pasó que una amiga estaba saliendo con un chico que se llamaba Rufino y escuché el nombre y me volvió loca". G-plus

"Cuando estaba con Nico me pasó que una amiga estaba saliendo con un chico que se llamaba Rufino y escuché el nombre y me volvió loca. Entonces pensé ¿por qué no 'Rufina'?", había dicho ella.