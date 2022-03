Nicolás Cabré respondió si se iría a trabajar al exterior y se diferenció de China Suárez: "Rufi tiene colegio, ¿cómo hacemos?"

Claro y sin vueltas, Nicolás Cabré habló de la posibilidad de mudarse al exterior por trabajo y se diferenció de su expareja, China Suárez, con quien tiene a su hija Rufina.

Cuando al actor le preguntaron si sueña con viajar al exterior para crecer como actor, aclaró que no y explicó por qué.

"Hoy me preguntan si me iría a trabajar afuera... La verdad es que me abatata. Pienso ‘pero Rufi tiene cole, ¿cómo hacemos?", expresó tajante en diálogo con Gente.

"Y si me preguntás si sueño con ir a Hollywood, la verdad es que no", agregó de forma contundente.

LAS GANAS DE CHINA SUÁREZ DE MUDARSE A ESPAÑA

Desde que China se puso de novia con el español Armando Mena Navareño, comenzó a crecer la versión de que ya les habría planteado a los papás de sus hijos, Nicolás y Benjamín Vicuña, su intención de mudarse a España.

"Me cuentan que China Suárez está pensando muy seriamente en instalarse en Madrid", reveló el periodista Gustavo Méndez, en Implacables (El Nueve)

Y agregó: "Ella tiene una hija con Cabré, que es Rufina, y con Vicuña tiene a Amancio y Magnolia. Hay charlas con ellos porque quiere instalarse en Madrid".