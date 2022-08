Nicolás Cabré recordó una divertida escena con Mariano Martínez en Son Amores: "Nadie sabía cómo terminaba"

La llegada de Nicolás Cabré a Instagram hizo que uno de los primeros en darle la bienvenida sea Mariano Martínez, como así lo hizo su ¿novia? Laurita Fernández. Esta vez el actor le devolvió el gesto al recordar una de las tantas divertidas escenas que hicieron en Son Amores, la exitosa comedia de eltrece en 2002.

“Hoy me toca a mí. Acá me pasaron una de esas escenas, en las que todos sabíamos donde arrancaban, pero lo que nadie sabía, ni siquiera nosotros, dónde, cuándo, o cómo terminaban”, escribió, mientras ponía un desopilante momento de la tira con el galán.

“Con tiempo y de a poco iremos reviviendo algunas de esas cosas que nos hacían reír”, prometió, haciendo que Mariano celebre la dupla que hacían como Pablo Marquesi y Martín “Rey Sol” Marquesi.

MARIANO MARTÍNEZ RECORDÓ CON NICOLÁS CABRÉ SU DUPLA EN SON AMORES

“Ja, ja, ja. Me gusta este ida y vuelta. Que recuerdos divertidos, como me hacías reír por favor, las tentadas que me pegaba con vos”, escribió el exnovio de Lali Espósito en el posteo que subió su compañero.

“¡Tengo escenas emotivas ya preparadas también, eh!”, prometió Mariano, nostálgico.

