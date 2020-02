Nicolás Cabré habló de la relación de Laurita Fernández y la China Suárez: "Es fundamental que se lleven bien"

Desde que está en pareja con Laurita Fernández, Nicolás Cabré se muestra mucho más dispuesta a abrir al público y la prensa parte de su vida personal.

Feliz de compartir la temporada teatral de Mar del Plata con Laurita en Departamento de Soltero, Cabré habló del gran pesente que vive la pareja.

“Está buenísimo trabajar con la persona que amás. No estamos las 24 hs del día juntos como la gente piensa. Hoy por hoy, el trabajo es eso para mí: hacer lo que quiero con la gente que quiero. Es sorprendente su crecimiento, no para y es una laburadora increíble”, dijo, enamorado, en diálogo con radiomitre.com.ar.

Sobre el amor por su hija Rufina, fruto de su relación con la China Suárez, Cabré dijo: “Rufina es lo más importante siempre y que ella esté feliz. Si sonríe está todo bien. Tengo la suerte de tener una hija feliz y buena. Va creciendo y me va sorprendiendo. Me llena la vida de amor”.

"Es fundamental que se lleven bien. La prioridad es y será Rufina. Que haya buena onda entre ellas es importante sino no se podría hacer nada. Desde el momento que nos separamos con la madre supimos cuál era la prioridad" G-plus

Y cuando le mencionaron que Laurita habló de la buena relación que tiene con la China, Nico reflexionó: “Es fundamental que se lleven bien. La prioridad es y será Rufina. Que haya buena onda entre ellas es importante sino no se podría hacer nada. Rufi es la prioridad. Desde el momento que nos separamos supimos cuál era la prioridad. Tener un hijo es eso, dejás de ser el ombligo del mundo. La prioridad mía, de la madre y de los que nos rodean es que sea feliz”.

Por último, Cabré se refirió a cómo vive la atención de la prensa a su noviazgo: “Nosotros tuvimos la tranquilidad de descubrir algo que no esperábamos. Y lo vivimos así. Después, las presiones siguen y te embarazan cada dos días. Yo sigo siendo el mismo. Pienso y creo lo mismo. Hay cosas que no me gustan y no les dedico tiempo o el tiempo que le dedicaba antes. Mucho no me preocupa para ese lado”.