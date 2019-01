Nico Vázquez y las consecuencias emocionales de la muerte de su hermano: "Me quedó un miedo constante al teléfono"

Nico Vázquez recordó aquel fatídico 16 de diciembre de 2016 cuando su hermano, Santiago, murió en Punta Cana. El joven actor tenía apenas 27 años y falleció producto de una miocardiopatía hipertrófica durante unas vacaciones con amigos en República Dominicana.

El marido de Gimena Accardi contó cómo se enteró de la trágica noticia y las consecuencias emocionales que sufre hasta el día de hoy. Nico se encontraba realizando trámites bancarios cuando recibió un mensaje. “En el banco no podés usar el teléfono, entonces lo veo cuando salgo y escucho la voz de Carry, un amigo de mi hermano. Lo escuché mal y me preocupé”, comenzó en Intrusos.

Más sobre este tema Nico Vázquez habló de la enfermedad que sufría su hermano: "Que haya tenido la vida que tuvo es un milagro, tenía el corazón de un hombre de 85 años"

"En el audio lo escucho como llorando y me decía: 'Ni, ¿estás por ahí?'. Le pregunto: ¿qué pasó?', no me contesta y veo que había leído el mensaje. Entonces lo llamo y me dice lo que me dice…", completó Nico.

"Me quedó un miedo constante con el teléfono. No me gusta que me llamen, no me gusta recibir WhatsApp", explicó. "Siempre que me vas a decir algo decime: 'Hola, está todo bien. Te mando un audio'. Me quedé muy asustado. Si me llaman mi mamá o mi papá, les preguntó si pasó algo, si está todo bien. Fue el miedo más grande que me quedó", concluyó el actor.