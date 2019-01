La historia de amor entre Flor Vigna y Nico Occhiato ya empieza su quinto año. Y si bien hubo un breve impasse en el medio, la relación entre ellos parece tener bases sólidas y un comienzo a pura novela.

"Nosotros nos conocimos en Combate. A mí me garpó mucho llevarla a la casa. Como yo era de Luzuriaga y ella vivía en Floresta, iba por Juan B. Justo derecho y me quedaba de paso. El primer beso fue después de la primera cita, en mi auto y antes de dejarla en la casa. En la primera salida metimos un Teatro Ciego, me la jugué", recordó Occhiato en Otra noche familiar.

"Y antes de llegar a la casa hubo una frase, algo como 'qué bien la pasamos'. Fue un beso lindo", agregó. A lo que Flor intervino: "Fue beso de 'nos tiramos los dos a la pileta'. Pero tardó seis o siete meses. Después de eso, entré a mi casa, él se fue a la suya y empezamos a mensajearnos".

"También me hizo ver una película que se llamaba Amigos con derechos . ¿Qué éramos nosotros? Amigos. La técnica era verla al mismo tiempo, cada uno desde su casa y la íbamos comentando juntos. Se ahorró unos mangos porque al cine no me llevó", continuó Vigna, con su característico humor.

Por último, la actriz quiso remarcar algo particular sobre el comienzo de este romance: "Quiero decir algo. Teníamos una amistad muy linda, después pasamos a esa etapa que fue linda pero no tanto como ahora. No fue amor a primera vista y quiero desmitificar eso. Fue más la personalidad".