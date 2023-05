Nico Occhiato recordó el día que se disfrazó de Tarzán con su primera novia: "Fuimos a un hotel y la habitación era temática"

En medio de un gran presente profesional, Nico Occhiato visitó Noche al Dente y no habló solo de trabajo. Fer Dente aprovechó la presencia del conductor para preguntarle por su vida amorosa y por algunas experiencias íntimas inesperadas.

"Estoy soltero", dijo Occhiato, quien desde que se separó de Flor Vigna no volvió a oficializar ante los medios una pareja. Acto seguido, Dente se despachó sin filtros.

NICO OCCHIATO HABLÓ DE SU PEOR CITA Y DEL DÍA QUE SE DISFRAZÓ DE TARZÁN

Fer Dente: -Dijiste que estás soltero. Pero hubo una cita con la que me quedé un poco mal porque pasaste a buscar a la señorita, se subió al auto, te miró y te dijo: "¿Es el único auto que tenés?". Después fueron a tu departamento y te dijo: "Es dos ambientes, ¿no?". Y acto seguido te dice: "¿Alquilás o sos propietario?". ¿Qué más te llegó a preguntar esa enviada de la Afip?

Nico Occhiato: -Hubo 3 o 4 situaciones más. "¿Qué comemos?", tiré. Y ella me dijo: "Sushi". Entonces, le dije: "Yo no como sushi, pero te pido a vos y yo me pido otra cosa".

Fer: -¿Qué te pediste vos?

Nico: -No, no le gustó que no coma sushi. Después me preguntó: "¿Este cuadro de qué artista es?". Y yo lo había comprado en un showroom de Instagram...

Fer: -¿Qué pensó? Que eras Iván de Pineda.

Nico: -No sé. Pero le puse: "La chica materialista".

Fer: -¿Concretaron?

Nico: -No, no.

Fer: -¿Con ella te disfrazaste de Tarzán?

Nico: -No, que hdp. Ay, yo hablo tanto, tres horas por día (en Nadie Dice Nada), que ahora tenés material.

Fer: -Nuestro productor se disfrazó de Batman.

Nico: -Eso fue con mi primera novia. Yo tenía 19 años. Ella era de Bernal. Yo era de Luzuriaga. Yo tenía que ir para allá. Entonces, un día fuimos a un hotel, y me dicen: "La única que quedó es temática". Y yo: "¿Temática de qué?". Me dice: "Tarzán". Era la única que quedaba. Cuando entramos había lianas, se escuchaban pájaros. Estaba toda la situación…

Fer: -¿Y estaba el disfraz? Viviste la experiencia.

Nico: -Full experience.