Nico Occhiato se lesionó y no se sabe si podrá seguir en el Súper Bailando: "Me quedé duro"

Falta muy poco para que el Súper Bailando llegue a su fin y los participantes están ensayando más que nunca para ir por la copa de campeones. Sin embargo, Nico Occhiato está haciéndole frente a una fuerte dolencia que no esperaba.

“El lunes antes de la grabación del duelo me agarró un pinchazo en la espalda, un dolor muy fuerte... Pero bailé el duelo igual. Una vez que terminé el dolor fue peor y no me podía mover”, contó el participante.

Muy preocupado por su malestar y no lograr llegar a la final, Nico aclaró que acudió a los profesionales pero, igualmente, el dolor no cesa: "Me hicieron masajes y este martes cuando me desperté casi no me podía mover. Urgente me fui al médico que me acomodó una vértebra que se había desplazado, supuestamente, de esa manera me calmó el dolor”, le dijo a Teleshow.

El ex de Flor Vigna está preocupado: tiene miedo de no poder seguir bailando con Flor Jazmín Peña. Por eso, se hizo un estudio más profundo para "descartar que sea algo más grave". "Lo real es que me duele mucho aún y todavía no pegaron con el diagnóstico. El resultado va a estar para el miércoles o jueves, mientras tanto voy a moverme poco, tratando de no forzar el cuerpo”, concluyó.

¡Ojalá no sea nada!