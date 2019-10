Nico Occhiato habló de su primera impresión sobre el novio de Lizy Tagliani: "Si fuera un busca fama no le daríamos bola"

La primera vez que Lizy Tagliani vio a su actual novio, Leo Alturria, fue en el programa de Nico Occhiato. El joven se había acercado al ciclo con la intención de buscar pareja y su simpatía llamó la atención de la conductora de El precio justo.

Hoy por hoy, Lizy está de novia con ese joven al que "fichó" en el programa de Nico. Eso sí, tuvo que darle la espalda a los comentarios de los haters que lo tildaron de "busca fama" por salir con ella. Y entre críticas y mensajes de apoyo que los usuarios de las redes sociales le dedicaron a Leo, Nico contó cuál fue su primera impresión al conocerlo.

"El novio de Lizy había ido a mi programa a buscar pareja. Lizy, de hecho, lo ve mi programa. Eso lo comenta siempre y yo ya lo sabía”, comenzó diciendo el conductor en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

"Me pareció un pibe encantador, muy amable. Si fuera un 'busca fama' no le daríamos bola”. G-plus

Y elogió su forma de ser: "Generalmente, con los participantes del programa no tengo relación fuera del aire para que no deje de haber espontaneidad. Pero me pareció un pibe encantador, muy amable. Si fuera un 'busca fama' no le daríamos bola”.

A pesar de los comentarios mala onda de los haters, Lizy se la jugó por amor y disfrutó de su programa número 200 con su novio. Mirándose a los ojos, se dedicaron tiernas palabras y aclararon que le harán frente a lo que viene con mucho amor.