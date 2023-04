Nico Occhiato habló de su estado civil a dos años de separarse de Flor Vigna: "Estoy con poco tiempo para salir con alguien"

A dos años de ponerle punto final a su extenso noviazgo con Flor Vilna, Nico Occhiato afrontó más de un rumor de romance. Sin embargo, el joven conductor y productor de Luzu TV afirmó estar soltero y explicó el motivo.

"¿Cómo anda ese corazón? ¿Estás saliendo con alguien?", le preguntó la notera de Implacables a Nico.

Con seguridad, pero con una sonrisa pícara, Occhiato le respondió: "Estoy soltero y con poco tiempo para salir con alguien".

LALI ESPÓSITO NEGÓ ROMANCE CON NICO OCCHIATO

En enero, Lali Espósito enfrentó la versión de affaire con Nicolás Occhiato, luego de coincidir en el Mundial Qatar 2022 y compartir más de un festejo.

"¿Qué hay de cierto en los rumores de que hubo un chape tour en Qatar con Nico Occhiato?", le preguntó el notero de LAM a la artista, el 9 de enero.

"No. No. No. Nos vimos porque compartíamos cosas todos los argentinos. Viste que cuando te encontrás con un argentino en el exterior, ya somos íntimos amigos. Pero compartimos muchas fiestas, muchas juntadas argentinas que se hacían ahí", expuso Lali.

Buena onda con Occhiato, acto seguido agregó: "Nos llevamos mega. Él es un sol. Es un divino. Y eso, buena onda".