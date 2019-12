Nico Occhiato y su confesión en vivo a Flor Vigna en ShowMatch: "Ella es la que hizo que crea en mí mismo"

Son noches muy movilizadoras las de ShowMatch con el regreso del ritmo de homenajes. Nico Occhiato llevó una performance sobre la búsqueda de los sueños y la perseverancia y, asombrando a todos, terminó reconociéndole a su ex, que estaba en el estudio, el haberlo impulsado en su carrera.

“El éxito se basa en insistir y en persistir y aunque te digan que no, seguir intentándolo y si vos sabés realmente que es lo tuyo, no bajar los brazos nunca. Y bueno, no se si decirlo… Bueno, una de las personas que me enseñó eso fue Flor. Lo estaba pensando y dije que no lo iba a decir”, aseguró, mientras la bailarina lo miraba atenta y Tinelli destacaba el gesto de Nico. “¿Cómo no lo vas a decir? Si te lo enseñó una exnovia hay que decirlo. Valorar ese gesto. Que te haya enseñado, para mí, una de las claves del éxito, es importantísimo”, lo impulsó Marcelo.

"Ella fue la persona que me hizo creer en mi mismo, me hizo insistir, perseverar por más que no sabía por dónde comenzar. Arrancamos juntos y ella me enseñó a insistir con mi sueño. Por eso es tan lindo y tan fuerte lo que vivimos". G-plus

“Nosotros arrancamos juntos en un reality y ahí no me iba bien. Cuando salimos de ahí yo quería seguir en esto, pero a veces uno no cree en si mismo o no ve el potencial de uno y ella fue la persona que me hizo creer en mi mismo, me hizo insistir, perseverar por más que no sabía por dónde comenzar. Arrancamos juntos y ella me enseñó a insistir con mi sueño, no bajar los brazos, seguir peleándola y por eso es tan lindo y tan fuerte lo que vivimos”, rememoró el joven conductor, mientras Flor lo escuchaba con los ojos vidriosos y asentía con la cabeza.

“Cuando uno habla bien del otro por ahí la gente no entiende, pero nos acompañamos mucho y fue ella quien me metió en la cabeza que de pelea por mis sueños. No se me pasaba por la cabeza porque no se me animaba”, expresó Nicolás Occhiato. “Que esté pasando todo esto se lo quiero agradecer acá”, finalizó.