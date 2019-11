Nico Occhiato se cansó de los rumores que lo unen a Flor Vigna: "Si supiera quién dice esto, lo iría a buscar"

Los tres meses de amor de Flor Vigna (25) y Mati Napp (31) llegaron a su final sin eludir un resonante rumor que involucró a Nico Occhiato (26), joven conductor con quien la actriz estuvo en pareja durante cinco años.

Ángel de Brito contó que Vigna le habría confesado al coach del Súper Bailando que había tenido un acercamiento íntimo con Occhiato. Y su revelación habría concluido el romance.

"Si supiera quién (dijo lo del affaire), lo iría a buscar. Entiendo que Ángel es una persona que maneja buena información, pero eso nunca pasó". G-plus

Poniéndole el pecho a la versión, Nico reafirmó su soltería y negó con contundencia haber tenido un affaire con su ex, en nota con Nosotros a la Mañana: "Desde que nos separamos, yo siempre estuve soltero. Ahora se separa Flor de su pareja y de repente dicen 'ahora vuelven'. No sé si son los fantasmas, el morbo o que la gente lo vive como una novela. Pero cada uno está viviendo su vida... Lo que se dijo (de que habían tenido un affaire), no pasó".

Atento a su desmentida, Tomás Dente le preguntó: "Pero Ángel maneja muy buena información y está firme en su postura. ¿Quién alimenta esa formación? ¿De dónde sale ese rumor?".

Cansado de los rumores, Occhiato contestó: "Si supiera quién, iría a buscar a esa persona. Entiendo que Ángel es una persona que maneja buena información y que muchas veces acierta, pero en esta, que soy uno de los protagonistas involucrados, eso nunca pasó".