Nicki Nicole brilló en el cierre de Viña del Mar y anunció la fecha de su primer show en Chile: cuándo y dónde será

Nicki Nicole brilló en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. La cantante de trap cerró el evento y enamoró al público chileno con su voz, carisma y humildad.

Nicki también fue jurado de Viña y fue premiada con dos galardones: se llevó una Gaviota de Plata y una de Oro.

Nicki Nicole cantó sus hits y las canciones que hizo con sus colegas trasandinos, lo que terminó de evidenciar su gran vínculo con dicho país.

La artista argentina interpretó La terapia, con el cantante chileno Young Cister, y Marsiola, con los también chilenos Standly y Cris MJ.

En otro momento épico del show, Nicki invitó al escenario a sus compañeros de jurado, entre ellos, a Juanita Parra, Polimá Westcoast y Emilia Mernes.

Fotos: Instagram de @nicki.nicole

NICKI NICOLE DARÁ UN SHOW EN CHILE EN AGOSTO

Feliz por el cariño y reconocimiento recibido en el país vecino, Nicki Nicole anunció su show propio, que será el 24 de agosto, en el Movistar Arena, en Chile.

"Desde que pise Chile no pare de sentir el cariño de todos ustedes. El amor que me están dando es increíble y por eso me llena de alegría volver a estar juntos en poco tiempo. Mi primer show propio en Chile será este 24 de agosto. Es un sueño para mí", dijo la joven artista.