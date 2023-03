Nequi Galotti posó en lencería y compartió las sensuales fotos: "Nunca dejes de sentirte linda"

Nequi Galotti, muy contenta por su pleno romance con su pareja, Pablo Hernández, sorprendió a sus seguidores de Instagram con fotos en lencería.

A los 62 años, la exmodelo se siente súper segura de sí misma, así lo dejó en evidencia el compartir las postales en las que se la ve luciendo un conjunto de ropa interior de encaje blanco.

Junto a las imágenes modelando en la intimidad de su hogar, Nequi les dio un sabio consejo a sus más fieles fanáticas.

"Nunca dejes de sentirte linda... A los 62, arrancando el fin de semana", cerró Nequi, espléndida.

NEQUI GALOTTI REVELÓ CÓMO CONOCIÓ A SU NOVIO, PABLO HERNÁNDEZ

Galotti explicó que un chat con Hernández fue esencial para despertar su deseo de conocerlo. “Conocerse a través de las conversaciones es algo muy lindo y cuando nos vimos por primera vez nos abrazamos”, dijo, y contó que ya en su primera cita hubo un beso.

“Yo no pensaba en formar una pareja, me pasó esto: leí un mensaje que me despertó interés y nació algo. Lo primero que me puso fue, quiero que veas quién soy y cómo soy. Todo fue creciendo de una manera muy lenta y romántica”, detalló la exmodelo.

“Toda la gente que me rodea está encantada. Dicen que me ven feliz, radiante. A mi mamá le conté porque no quería que se enterara por la tele”, cerró.