"Negros resentidos": Martina lanzó una frase discriminatoria contra sus excompañeros de Gran Hermano y generó repudio en las redes

Martina de Gran Hermano, quien entró a la casa afirmando que la da "asquito" la bisexualidad, afuera del reality sigue sembrando polémica con frases discriminatorias y problemáticas.

"¿Con quién no te hablás más de GH?", le preguntaron a través de sus stories de Instagram. "Hay un par que son medio caretas y que no me los voy a cruzar más en la vida. Hay un par que son mala leche...", sentenció, antes de lanzar una frase muy grave que generó repudio en las redes.

"Sí, hay gente chota. Pero porque son negros resentidos. La vida misma, chicos...". G-plus

Acto seguido, su novio se metió y apuntó contra Juan Reverdito. "Perdón que me meta, ¿no? Pero no solamente son caretas algunos, sino que en lugar de estar más tiempo manejando el Uber, están haciéndote la vida imposible, rompiendo las pelotas", expresó.

A lo que Martina respondió lanzando una frase racista contra sus excompañeros. "Sí, hay gente chota. Pero porque son negros resentidos. La vida misma, chicos... Hay gente de mierda y gente buena", sentenció, muy polémica.

MARTINA DE GH FUE MUY CRITICADA POR AFIRMAR QUE LOS BISEXUALES LE DAN "ASQUITO"

Una de las que dio más que hablar del reality en las redes sociale se llama Martina Stewart Usher y tuvo dichos de discriminativos por orientación sexual.

La participante tiene 25 años, es de Tigre y es profesora de educación física. En su presentación, donde contó que su perro era como su hijo y contó que jugaba al fútbol, despertó controversia al usar términos de odio para referirse a los bisexuales.

“A mí, personalmente, me gustan los chicos y las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad. Me da un poquito de asquito”, se despachó. “Rari. Para analizar”, completó, súper polémica.