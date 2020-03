El Negro González Oro, furioso con su ex: "Usarme para llegar a lugares a los que jamás hubieses llegado porque no tenés talento"

Hace algunos días, Oscar "El Negro" González Oro contó que estaba nuevamente de novio y aclaró que el hombre no era un "mocoso". Subrayó que tiene 41 años y que le va muy bien en su trabajo, es independiente. Sin embargo, la felicidad mutó en indignación y así lo hizo saber a través de Instagram.

El conductor lanzó un enigmático mensaje que estaría dedicado a Julio Guitart y borró todas las fotos que había posteado con él. "Manual de instrucciones para estar a mi lado, a quien corresponda. Este soy yo. Hay dos cosas que no se pueden hacer si estás conmigo", empezó diciendo.

"A) asustarte y salir corriendo porque los medios hablen de nosotros, huir por una foto en las páginas de espectáculos o por un informe en la tele. Cuando te acercaste a mí o me buscaste sabías quien era. De lo contrario, tal vez no lo hubieses hecho", le dijo.

"Usarme para llegar a lugares a los que jamás hubieses llegado porque no tenés talento alguno. Querer ser famoso se te va a notar y obvio que el primero en darse cuenta voy a ser yo". G-plus

Y siguió: "B) usarme para llegar a lugares a los que jamás hubieses llegado porque no tenés talento alguno. Querer ser famoso se te va a notar y obvio que el primero en darse cuenta voy a ser yo".

Aunque admitió que ambas actitudes lo "lastiman", seguirá siendo quien es. "No puedo ni quiero dejar de ser el Negrito Oro. Quiero ser querido por mi gente como lo soy. No quiero cambiar de profesión ni cosa por el estilo. Quiero ser quien soy desde hace muchos años. Soy feliz así. No voy a cambiar para ser amado, que se ponga el sayo a quien le quede bien", sentenció.