Nazarena Vélez sorprendió al revelar el motivo de su drástico cambio de look: "Me estaba quedando pelada"

Muy contenta, así se mostró Nazarena Vélez en sus redes sociales tras haberse sacado las extensiones para lucir su cabello más corto y al natural. Sin embargo, su llamativo cambio de look se vio motivado por un motivo que hasta ahora no había revelado jamás.

¿Por qué Naza decidió sacarse las extensiones que lució durante mucho tiempo? “Me hice ayer el nuevo look. En realidad, lo que más hice fue sacarme las extensiones. Debido a que tome muchos años ansiolíticos, antidepresivos y todo eso me había quedado pelada prácticamente", explicó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

En ese punto, remarcó que sintió que comenzar a lucir su cabello al natural era dar un paso más en el camino hacia la autoaceptación que inició desde hace tiempo.

"Y ayer dije 'ya está', tengo el pelo que tengo. Estoy en un momento de aceptación de mi cuerpo y de todo lo que me pasa alrededor. Y de empezar a querer pasarla bien. Esto un poco me molestaba, entonces dije 'me saco todo a la mierda'", cerró, contenta por haber tomado la decisión.

¡Le queda bárbaro!