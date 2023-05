Nazarena Vélez sorprendió con su defensa a Laurita Fernández: "Nunca pensé hacer esto, pero creo que no es su culpa"

Luego de la escandalosa separación de Barbie Vélez y Federico Bal, Nazarena Vélez fue durísima con Laurita Fernández por interferir en el romance. Sin embargo, el lunes la panelista de LAM sorprendió a todos al defenderla, en medio del escándalo con Susana Roccasalvo.

El sábado pasado la conductora de Implacables se enojó con Laurita y José María Listorti por no salir al aire en su programa, como habían pactado con antelación.

Más sobre este tema Tras el escándalo, Laurita Fernández y José María Listorti le respondieron a Susana Roccasalvo

Roccasalvo expresó su bronca sin filtros en vivo contra los protagonistas de Matilda, el musical y, dos días después, Nazarena tomó partido por Fernández en LAM.

"Nunca pensé defender a Laurita, pero yo no creo que sea culpa de ella. Creo que la producción habrá dicho no se hace esta nota y punto". G-plus

Más sobre este tema Yanina Latorre, muy filosa con Susana Roccasalvo: "Dice que es más joven que yo, se saca muchos años"

NAZARENA VÉLEZ SORPRENDIÓ CON SU DEFENSA A LAURITA FERNÁNDEZ

Ángel de Brito (bromeó): -Laurita, estás muerta para Roccasalvo. Te lo avisamos desde acá. Todos están muertos, Listorti y todos los niños que hacen Matilda.

Nazarena Vélez: -Nunca pensé defender a Laurita, pero yo no creo que sea culpa de ella. Creo que la producción habrá dicho no se hace esta nota y punto.

Ángel: -Me caigo y no me levanto.

Nazarena: -El director te dice 'estamos ensayando'. Y listo.

Ángel: -Yo la banco a Roccasalvo en el enojo, pero también creo que ni Laurita ni José Maria se comprometan a dar una nota y no la hagan.