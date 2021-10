Nazarena Vélez reveló su reacción cuando Fabián Rodríguez le dijo que Barbie y Lucas iban a terminar juntos: "Tu hijo nunca se va a quedar a dormir acá’"

Según contó Nazarena Vélez el amor de Lucas Rodríguez con su hija, Barbie Vélez, había sido vaticinado por su marido Fabián Rodríguez. Sin embargo, en Debo decir aseguró que su reacción no fue la mejor.

“Cuando nos presentamos a nuestros hijos con Fabi, en la primera salida de novios en familia, yo lo veía a Lucas que la miraba y la miraba a Barbie”, recordó la actriz en el ciclo de Luis Novaresio.

“Vino Fabi y antes de que me diga algo le comento ‘no me digas nada, Lucas se embobó y tu hijo no va a dormir acá nunca en su vida’. Yo vi que ellos automáticamente se miraron”, rememoró, sobre cómo ella observó que el hijo de Fabián había quedado impactado por su hija.

"Lucas se embobó y yo le dije a Fabián 'tu hijo no va a dormir acá nunca en su vida’". G-plus

“Nunca convivimos y el tiempo le dio la razón a Fabi porque me dijo ‘Lucas está re enganchado con Barbie’. Él me respondió ‘lo mejor que nos podría pasar es que Barbie se enamore de Lucas’ y yo le dije ‘sí, claro’”, culminó, descreída sin saber que al final los jóvenes iban a terminar casándose.