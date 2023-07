Nazarena Vélez recordó cómo terminaron las denuncias cruzadas entre Barbie y Fede Bal: "El tema me da asco"

En 2016, y tras varios meses de noviazgo, Fede Bal y Barbie Vélez protagonizaron una conflictiva separación que escaló a lo mediático, y de ahí fue directamente a la Justicia, y Nazarena Vélez recordó la insólita manera en la que concluyeron las denuncias.

Todo comenzó cuando en LAM le pidieron a Nazarena su opinión sobre la entrevista que le hicieron a Carmen Barbieri en Intrusos, y ella se negó, pero tuvo una observación. “Dijeron que la Justicia falló a favor de Federico, y no fue así”, recordó.

“Dijo que las denuncias de Barbie y Federico daban como un empate. Como que entendía que ni Barbie había sido violentada, ni Federico tenía razón con lo que había dicho, que Barbie le había querido incendiar la casa. Los dos fueron sobreseídos, se desestimó”, agregó la actriz.

Más sobre este tema Nazarena Vélez, a fondo sobre las infidelidades de Fede Bal: "Estos tipos son psicópatas" Fuertes frases de Carmen Barbieri sobre la relación tóxica de Fede Bal y Barbie Vélez: "Entiendo a Nazarena"

NAZARENA VÉLEZ RECONOCIÓ QUE NO PUEDE HABLAR SOBRE LAS DENUNCIAS CRUZADAS DE BARBIE Y FEDE BAL

“Igual es un tema que me da tanto asco, me genera tanta bronca, se me acelera el corazón. Me duele, pienso en Barbie viendo eso, no me gusta”, dijo Nazarena, y cuando Ángel de Brito observó que “es raro que no se hayan cruzado nunca”, ella contestó: “Gracias a Dios no, y ojalá que siga así”.

De Brito reconoció que es raro escuchar eso de Nazarena, que tiene “kilómetros de mediática porque te ha pasado desde tragedias a esto”, ella contestó. “Es que ver sufrir a un hijo es tremendo, y después escuchar pelotudeces te genera más violencia”, dijo, señalando a su némesis Guido Zaffora.

La panelista negó que Barbie siga sufriendo, y dudó de que haya visto la entrevista porque “no ve a Flor de la Ve ni de casualidad”, y recordó que la separación de Bal comenzó cuando la joven vio los mensajes que se enviaba con el conductor en esos tiempos, por lo que la acusó de “falsa”.