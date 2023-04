Nazarena Vélez reafirmó su postura sobre su amistad con Jey Mammon: "Yo sí le solté la mano porque el abuso infantil es imperdonable"

Luego de que Nazarena Vélez dejara en claro su fuerte postura contra Jey Mammon, quien supo ser su gran amigo, después de que Lucas Benvenuto lo denunciara por abuso cuando era menor de edad, la panelista de LAM reafirmó sus dichos

“Conociéndolo a Jey, estoy segura de que no se dio cuenta de absolutamente nada. Él tiene otra realidad paralela. Estoy convencida de que vivió su historia de “calentura” (hace el gesto de comillas con las manos), claramente Lucas le encantaba y habrá tenido un sentimiento por eso siguió tantos años”, comenzó diciendo la angelita en el ciclo de América.

“Para mí es una situación muy difícil y es muy doloroso. Me siento decepcionada, siento mucho dolor porque de verdad lo quería mucha a Jey y entonces, para mí, una cosa es ver ese pibe que la luchaba, que uno lo quería ayudar, bueno, copado, y existía este Jey paralelo”, agregó.

Y cerró, con la voz quebrada: “Yo, claramente le solté la mano. A mí me pasa algo con el abuso infantil que es imperdonable. Pido perdón porque mucha gente me dijo que soy un soret…, y en estos temas soy un soret... Al escuchar toda la historia, yo le creo a Lucas y no quiero saber nada con esa persona”.

ÁNGEL DE BRITO REVELÓ QUE FERNANDO BURLANDO DEJÓ DE REPRESENTAR A JEY MAMMON

Si bien en la causa que quedó prescripta, en la que Lucas Benvenuto acusó de abuso a Jey Mammon, Fernando Burlando fue el encargado de representar el conductor (además de armar el comunicado que el denunciado dio a conocer en las redes tras conocerse este tema en los medios), Ángel de Brito sorprendió con su información al aire.

“Ese comunicado (el que Jey publicó en Twitter) lo escribió Burlando y, obviamente, lo revisó Telefe y después se lo dieron a él para que lo publique; y lo fue retocando porque había palabras que el abogado había escrito como ‘mitómano’ y a Jey no le parecía atacar a la víctima. Lo terminó atacando días después”, comenzó diciendo de Brito en LAM.

Luego, mientras leía la conversación privada que mantuvo con Mammon, Ángel agregó: “Le dije a Jey ‘necesito la causa y quién fue tu abogado’. Ahí me cuenta que fue Burlando. Y Fernando hoy lo dejó (de representar), pero puso un abogado de su estudio. Es decir, lo dejó a medias. Se corre del foco y pone a alguien que trabaja para él”.

“El nuevo abogado se llama Javier Baños. Los estudios de abogados se asocian en algunos casos para trabajar en conjunto”, cerró el periodista, en medio de un caso que sigue sumando capítulos día a día.