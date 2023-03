Nazarena Vélez mostró el video a los besos con su novio que se viralizó por el mundo

Siempre atenta a lo que sucede en las redes sociales, a Nazarena Vélez se le ocurrió revisar sus estadísticas de Instagram y notó que un video con su pareja se viralizó hace un tiempo.

"23.007.049 cuentas alcanzadas... Se me viralizaron un par de reels por el mundo...", comentó Naza, remarcando que el 41 por ciento de estas visitas son de la India.

Acto seguido, posteó un video besándose apasionadamente con su novio, El Bocha, y reveló que ese fue el sensual clip que más visitas recibió de la India, Turquía, Estados Unidos y Argentina.

NAZARENA VÉLEZ EXPLICÓ POR QUÉ HABLÓ DE CARMEN BARBIERI, CON QUIEN ESTÁ ENEMISTADA

A casi siete años de la conflictiva separación de Barbie Vélez y Fede Bal, Nazarena Vélez tomó la postura de no escarbar en el pasado ni confrontar con Carmen Barbieri.

Sin embargo, desde que es "angelita" su opinión comenzó a ser más requerida, en temas actuales, como la escandalosa separación de Bal y Sofía Aldrey.

“Y quiero que entienda que yo no voy a andar por la vida hablando de ella. Me vienen a hacer notas y yo no las hago. Yo hablo acá, en el programa en el que estoy contratada. Y ella me tiene que entender mejor que nadie”, expuso Naza.

"Uno tiene que servir, porque si vos (Ángel) estás hablando durante una hora de Federico Bal, yo alguna acotación te tengo que hacer, sino soy una planta. Ahora, si yo llego a mi casa y hago historias, bueno, sí, ‘soltar. ¡Qué te metés!’. No tiene nada que ver", agregó.

Picante con Carmen, Nazarena continuó: "Es una mina que entiende esto como nadie, se cruzaba con la amante de su marido y hablaba. Y en sus obras destrozaba a su marido y hablaba de la infidelidad. Yo de verdad siento que sabe nadar en el dolor, en la mierda, en el barro. En esas cosas de las que uno se quiere despegar rápido".

"Carmen esto no lo padece, sino yo no tocaría el tema", concluyó Vélez, en una semana a puros encontronazos con Barbieri.