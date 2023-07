Nazarena Vélez mostró los resultados de su primer mes de gimnasio: "No se nota, pero se siente"

Nazarena Vélez, orgullosa de sí misma, celebró en Instagram que va al gimnasio desde hace un mes. Y si bien admitió que no le gusta entrenar, remarcó que se siente mucho mejor desde que hace ejercicio.

"Disciplina... Hoy cumplo 1 mes sumando hábitos saludables de gym, haciendo lo que mucho no me gusta pero me hace bien. Me felicito... No se nota pero se siente", expresó Naza, al pie de dos fotos con un chanchero conjunto deportivo.

En las imágenes, se la ve luciendo un top en diálogo con unas calzas cintura alta de color violeta con dibujos espaciales de planetas, estrellas y constelaciones. ¡Más fuerte!

NAZARENA VÉLEZ OPINÓ FUERTE DE JEY MAMMON

Ángel de Brito fue el primero en hablar de la mediación que tuvo con Jey Mammon, en la que no se retractó ni se disculpó por lo dicho públicamente sobre el caso Benvenuto.

"Conmigo no cuenten para lavarle la imagen a nadie. No voy a panquequearme. Pienso lo que dije, lo ratifico y lo voy a sostener en la Justicia. Naza, ¿vos querés decir algo?", dijo el conductor de LAM.

Y la panelista, movilizada, tomó la palabra: "Hoy cuando vi la nota me angustié porque yo soy la única que no lo llamé. Vos lo llamaste, Yanina lo llamó".

"Yo no lo llamé. Yo no le mandé ningún mensaje. Y repito lo que ya te dije, a mí este tema me toca muy de cerca y es un tema que no puedo manejar. Ni siquiera si fuera el Chyno (Agostini), mi viejo. No lo puedo manejar", continuó Nazarena.

"Me dolió mucho cuando dijo que pensó en el suicidio. Eso me dolió y me impactó muchísimo", puntualizó Vélez.

Y De Brito comentó: "Lucas Benvenuto también lo pensó muchas veces, y tuvo varios intentos de suicidio. No por Jey, digo, en los casos anteriores también".

Sosteniendo su pensamiento con firmeza, Nazarena expresó: "Me sigue pareciendo monstruoso un mayor que se mete con una criatura".