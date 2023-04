Nazarena Vélez mostró su cuerpo y reflexionó sin filtros: "Me gusto y me rechazo"

Nazarena Vélez, que a diario remarca en redes la importancia de quererse a una misma, compartió un video luciendo un cancherísimo conjunto deportivo.

Y admitió que es un "sinfín de contradicciones". ¿El motivo? Un día se mira al espejo y se gusta, se siente cómoda; y, tal vez, al otro se rechaza, esa aceptación desaparece.

"Soy un sinfín de contradicciones... Me amo, me cuestionó... Me gusto y me rechazo... Pero siempre agradezco estar viva y sana... Perdono y acepto lo que soy y cómo soy. Entiendo que las personas muchas veces somos cambiantes y que no siempre es fácil amarnos cuando desde chicas nos enseñaron a criticarnos y cuestionarnos".

"Vengo pasando días de mucha felicidad y también momentos de oscuridad... La vida misma", admitió Nazarena, a corazón abierto, consultándoles a sus seguidores cómo la llevan ellos.

EL SENTIDO POSTEO DE NAZARENA VÉLEZ PARA SU HERMANA JAZMÍN, A 13 AÑOS DE SU MUERTE

"13 años sin Jazmín. Hermana mía: Es medio border escribirte por instagram pero teniendo en cuenta que amabas las redes sociales algo de lógica tiene... Quiero que sepas que Bianca es un ser elevado. Hermosa,Amorosa y empatica. Dulce y respetuosa. Tan leonina! como vos y yo", comenzó Naza en su posteo de Instagram.

Y continuó, sobre su sobrina Bianca: "Mamá y Papá están siempre con ella. La acompañan desde y para siempre. Seguramente, si ella lo sigue deseando,después que termine el secundario se viene a vivir a casa".

"Acá se te extraña todos los días... pero ahora intentamos recordarte con una sonrisa (no siempre pasa). Te amo preciosa. Luz para tu alma hermanita mía. Descansa en paz Jaz. 9-4-2010", cerró, recordando la fecha de fallecimiento de su querida hermanita.