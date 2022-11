Nazarena Vélez hizo un radical cambio de vida y contó por qué ya no hace dietas

Muy cercana a sus seguidoras, Nazarena Vélez reflexionó en TikTok sobre sus cambios corporales y contó contundente por qué ya no hace dietas. Sincera, admitió que toda la vida se privó de comer lo que le gusta por temor a subir de peso.

"¿Hacés dieta o no comés algo? Yo como una manzana con agua y después...", le preguntó una seguidora. "No hago dietas, las detesto, las hice todas. La dieta de la cebolla, de la luna, del sol, todas las que te puedas imaginar. Me cansé, me sacan y no sirven", respondió contundente.

Antes de cerrar, contó por qué decidió dejar de restringir su consumo de alimentos. "Como lo que quiero porque toda la vida me privé de comer, pero ahora me quiero tanto que no me privo de nada, lo que tengo ganas de hacer, lo hago. Como lo que quiero pero sí trato de meterle a la verdura, de tomar mucha agua, de cuidarme, de hacer media hora de caminata o escalador. Como ahora como lo que quiero, ya no me doy atracones", cerró, orgullosa de haber encontrado el equilibrio.

BARBIE VÉLEZ HABLÓ SOBRE SUS CAMBIOS FÍSICOS DURANTE EL EMBARAZO

Barbie Vélez y su marido, Lucas Rodríguez, están re contentos por su bebé en camino, que nacerá en febrero. Por eso, ella charla casi a diario con sus seguidores sobre cómo avanza su gestación. Y responde a todas sus dudas.

En esta oportunidad, le consultaron a través de sus stories de Instagram si siente "miedo" de sus cambios físicos por el embarazo. A lo que Barbie respondió con sinceridad, remarcando que tiene "asumido" que ocurrirá. De hecho, ya los está notando.

"No me da miedo porque tengo muy asumido que va a cambiar. De hecho, ya está cambiando. Ya lo veo, bastante... Lo tengo muy asimilado. No me estoy cuidando con las comidas, trato de comer sano pero muchas veces no se puede", contó Barbie, haciendo hincapié en que hoy por hoy todo es disfrute en su vida.