Nazarena Vélez, durísima con Florencia de la Ve por su trato con Barbie: "Mucha falsedad"

Si bien pasaron muchos años de la escandalosa separación de Barbie Vélez y Federico Bal, Nazarena no ocultó la angustia que le genera recordar una de las etapas más dolorosas para su hija cuando se rumoreó que el joven la había sido infiel con Laurita Fernández bajo la complicidad de Florencia de la Ve.

“Ver sufrir a un hijo es tremendo. Gracias a Dios, Barbie no lo sufre más”, atinó a decir la panelista de LAM después de ver las declaraciones de Carmen Barbieri sobre lo que fue este vínculo entre los jóvenes.

Tras escucharla, Ángel de Brito tomó la palabra: “Porque también había salido todo el tema del cuerno con Laurita Fernández, que Flor estaba trabajando con Fede en ese momento”, lanzó. Y Nazarena respondió, sincera: “Obviamente, que recuerden humillaciones o es lindo”.

“Pero igual, Barbie no la mira a Florencia ni de casualidad. Cuando trabajaban juntas se llevaban bien porque Florencia era bien falsa, entonces como que armaba un grupo, y después se la daba por atrás”, agregó.

Y cerró, picante e imprimiéndole un poco de ironía a su relato: “Barbie se terminó enterando de todo porque vio el chat de Florencia diciéndole a Fede ’Laura está pensando en vos’. Todo re lindo”.

NAZARENA VÉLEZ, A FONDO SOBRE LAS INFIDELIDADES DE FEDE BAL

Aunque pasó el tiempo, Nazarena Vélez es tajante sobre Fede Bal y asegurar que nunca lo perdonará. Cuando en LAM debatían sobre las infidelidades se habló del conductor de Resto del mundo y la panelista fue muy picante.

“En líneas generales, este tipo de tipos, esta clase de hombres, son psicópatas”, definió, filosísima, en clara alusión a la relación que tuvo Barbie Vélez con el actor. “Son tipos que te engañan y que te dicen ‘es mentira, no te estoy cagando’. Te dicen ‘mentira, mi amor, si te amo’”, aseguró.

“Y vos le creés porque estás enamorada e intoxicada. Te niega todo. Te encuentro con ‘el cuerno’ y me lo negás, te vuelvo a encontrar con ‘el cuerno’ y me lo volvés a negar, me psicopateás, me invitás a un lugar”, lanzó. Y cerró, tajante: “Llega un momento en el que te volvés loca, es obvio”.