Nazarena Vélez cruzó a quienes la critican por cómo ejerce su rol de abuela: "Pienso hacer lo que se me cante"

El viernes, y después de una larga espera que se extendió más allá de la fecha de parto, nació Salvador, el primer hijo de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez; y Nazarena Vélez fue la encargada de mostrar cómo fue todo el proceso.

La panelista de LAM se mostró muy conmovida con el hecho de convertirse en abuela, y eso la llevó a quedarse en la clínica junto a su hija toda la noche, asistiéndola a ella y al pequeño Salvador en todo lo que necesitaran.

Pero tanta devoción por su hijo y por su nieto derivó en que algunos usuarios de las redes sociales confundieran los puntos y acusaran a la actriz y productora de querer cobrar protagonismo en las redes sociales a través de este evento.

NAZARENA VÉLEZ, MUY FUERTE CONTRA LOS HATERS QUE CRITICAN SU PROTAGONISMO EN EL PARTO DE BARBIE

En este contexto, Nazarena comenzó a recibir mensajes de todo tipo y, fiel a su estilo, explotó en las redes sociales. “Eviten mandar mensajes haciéndose las ‘sabelotodo’. Pienso hacer lo que se me canta y proteger / sobreproteger a los míos TODO lo que pueda”, escribió Nazarena en una story, ejemplificando con un comentario de una usuaria, y agradeciendo los deseos de amor.

No contenta con eso, Nazarena usó otras stories para hablar sobre el tema. “Subí una de esas historias porque yo trato de leerlas a todas y el 99, 9 por ciento de los mensajes son hermosos, aunque están esas que cuestionan todas las cosas”, comenzó.

“De más está aclarar que lo que hago es bajo el consentimiento y el pedido de Barbie y Luqui. Todo lo que yo pueda hacer para que Bárbara la pase bien o para darles una mano, lo voy a hacer.

Me nace del alma, del corazón. Lo único que me importa es poder está con ellos y ser útil en un momento donde la vida te hace un cimbronazo hermoso pero tremendo. ¿Cómo no les voy a dar una mano, si puedo? La señora que me escribió, que lo hizo con muy buena leche, me dijo ‘estás arruinada y ellos durmiendo’. ¡Pero señora, cállese la boca! ¿Cómo no los voy a ayudar?