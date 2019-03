Nazarena Vélez contó el abuso sexual que sufrió en manos de "un hombre público": "Me puso un arma en la cabeza"

Nazarena Vélez conmovió a todos en PH, Podemos Hablar al recordar el abuso sexual que sufrió en manos de “un hombre público”. En la sección Punto de encuentro, Andy Kusnetzoff pidió que dieran un paso al frente quienes hubieran sido apuntados con un arma. Y la actriz compartió la dolorosa experiencia que vivió a los 23 años con su pareja.

"Fue una pareja que yo denuncié. Me ponía un revólver en la cabeza, que después me decía estaba descargado. Nunca me la sacaba de la cabeza y me obligaba a tener relaciones sexuales. Yo, por supuesto, terminaba tirada en el piso", comenzó Nazarena.

"Lamentablemente, no tuvo consecuencias esa persona. Tiempo después lo conté, pero había que demostrarlo y yo no tenía formas de hacerlo", agregó. "¿Esa persona era pública? ¿Sigue su vida como si nada?", le consultó el conductor y Vélez asintió.

"Cómo lo conté mucho tiempo después había que demostrarlo y yo no tenía forma. La persona sigue con su vida como si nada", concluyó Nazarena sin nombrar a la persona.

Si sos víctima de violencia, comunicate las 24 horas al 144.