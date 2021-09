Nazarena Vélez se cambió radicalmente el look: extensiones larguísimas y llamativo "contorno"

Nazarena Vélez confirmó que volverá a actuar y para ponerse en la piel de un excéntrico personaje se animó a cambiarse radicalmente el look. Súper contenta por el resultado, compartió una secuencia de fotos luciendo su nueva onda.

La mamá de Barbie Vélez se animó a unas extensiones de cabello larguísimas a las que coronó con un "contorno" rubio que contrasta con su color de cabello natural, castaño, e ilumina su rostro. Especialmente, su mirada.

Aunque la actriz no pudo dar detalles del proyecto actoral del que formará parte, dio algunas pistas y remarcó que está muy entusiasmada por esta oportunidad.

"Armando el look de Silvia... Ella es una exvedette que está siempre muy arriba... No les puedo contar más pero me divierte mucho jugar y crear la personalidad de mis personajes", expresó junto a las fotos en las que se la ve con los labios pintados de rojo y un outfit negro, muy sexy, con transparencias.