Naza Di Serio enfrentó los rumores de romance con Nicolás Occhiato luego de que lo dieran por confirmado

Naza Di Serio, quien estrena Yo La Se este sábado a las 22 hs. en TN, enfrentó los rumores de romance con Nicolás Occhiato en diálogo con Por si las Moscas.

“Fue muy cualquiera lo que inventaron. Esa noticia me dio bronca porque estábamos cenando los dos en el mismo lugar, pero en mesas distintas”, dijo la conductora.

Luego, explicó que no conoce al ex de Flor Vigna: “Con Nico está todo bien pero no lo conozco para nada, no hablo con él, no habla él conmigo, ni nos tenemos en Instagram”.

“Cero relación. Una periodista me preguntó, le dije exactamente lo mismo que estoy diciendo ahora y salieron a decir que se confirmó un romance”, manifestó contundente.

NAZA DI SERIO ANALIZÓ POR QUÉ CREE QUE LA RELACIONARON AMOROSAMENTE CON NICOLAS OCCHIATO

Naza Di Serio analizó en una entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli para La Once Diez/Radio de la Ciudad, por qué cree que la relacionaron con Nicolás Occhiato.

“Capaz iremos a los mismos lugares de casualidad, pero no tengo nada que ver con él, no nos tenemos en WhatsApp. Yo estoy sola y estoy muy bien sola”, expresó la conductora.

Luego, lanzó tajante: “Estoy esperando a cruzarme a esa periodista para preguntarle por qué inventó eso, con una sonrisa obviamente”.

“Tuve romances, muy buenos romances, con gente muy linda. Y nada de eso salió a la luz. Con personas conocidas, muy conocidas. A este pibe que no lo conozco”, finalizó Naza.