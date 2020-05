Nati Jota le puso los puntos a un taxista que se hizo el canchero en Bienvenidos a Bordo: "Que no se jacte de eso"

Con ganas de jugar y sacar el lingote, el taxista Juan Carlos Corda ingresó al estudio de Bienvenidos a Bordo haciendo alarde de una pícara personalidad. Lo que no imaginó el señor fue que Nati Jota, también invitada al programa que conduce Guido Kaczka, le pondría los puntos en vivo.

"Los Corda somos los mejores. Nací en La Plata, pero ahora estoy viviendo en Devoto. Estoy en pareja", dijo el hombre, sorprendiendo con su canchera presentación.

"Lo que más me gusta de mi pareja es cuando se enoja. Vive enojada conmigo, ¿no sé qué tengo?", dijo el taxista.. G-plus

Acto seguido, Guido le preguntó: "¿Qué es lo que más disfrutás con tu pareja?". Y el participante le contestó: "Cuando se enoja. Vive enojada conmigo, ¿no sé qué tengo?".

"Por algo será que se enoja todo el tiempo con él, que no se jacte de eso como algo bueno. Lo disfruta, no me parece, es cualquiera", lo cruzó Nati. G-plus

Al escuchar su respuesta y en total disconformidad, Nati Jota arremetió sin dudarlo contra la postura del taxista: "Por algo será que se enoja todo el tiempo con él, que no se jacte de eso como algo bueno. Lo disfruta, no me parece, es cualquiera". Sin peder la sonrisa, Juan Carlos acotó: “Hablale de esto”, mientras destacaba su rostro.