A lo largo de la década de amor que Natalie Weber (32) y su esposo, el crack xeneize Mauro Zárate (31), llevan juntos, convivieron en países con culturas tan disímiles como Argentina, Italia, Emiratos Árabes, Inglaterra o Qatar, siempre dependiendo del equipo que contrate al delantero. En cada uno de esos lugares, ellos se las ingeniaron para que su matrimonio y la familia que componen junto a Mía (7) y Rocco (3), sus hijos, se mantuviera sólida.

"Con Mauro somos un fuego permanente, ja, ja. ¡Vivimos en llamas! Por suerte nosotros no caímos en la monotonía porque apostamos mucho a la pareja". G-plus

Instalada en Buenos Aires, la exvedette que en 2018 brilló en la pista del Bailando, hoy es una de las más picantes panelistas de Incorrectas por las tardes de América. "Estoy muy contenta y agradecida de Moria Casán por la oportunidad que me dio. Me siento muy cómoda porque es muy generosa, siempre me da una linda participación. A pesar de ser Moria, me trata como una par, tiene una humlidad increíble. Estoy re agradecida", afirmó en diálogo con Ciudad.

Convocada por Ciudad, Natalie posó súper sexy para celebrar San Valentín en una producción de fotos alusiva a la fecha y compartió sus secretos para que no se apague la llama de la pasión. "Somos un fuego permanente, ja, ja. ¡Vivimos en llamas! Por suerte nosotros no caímos en la monotonía porque apostamos mucho a la pareja. De hecho, dos veces por semana tenemos nuestro momento de salir a cenar, para que no siempre sea lo mismo. Sino, a la larga nos come la rutina de padres, imagínense que Mía tiene 7 años, Rocco 3, y con Mauro llevamos una década juntos… Hace siete años que estamos con la rutina de papis y eso quieras o no, va apagando un poco el fuego. Entonces, si bien eso tiende a pasarnos, la realidad es que priorizamos la pareja".

-¿Cómo te sorprende Mauro en la cotidianidad?

-Y… todavía se mete en la ducha cuando entro a bañarme después de entrenar. Me encanta que me sorprenda. Como en la cocina, que es más difícil porque los nenes andan dando vueltas por la casa. Buscamos nuestros momentos en medio de nuestras responsabilidades laborales y parentales.

"A veces Mauro me sorprende y se mete en la ducha cuando entro a bañarme después de entrenar". G-plus

-Hablando de la maternidad, ¿respetaron la “cuarentena” post parto?

-No, nunca lo cumplimos, jaja. Fue un poco por ansiedad de los dos. Yo tuve cesáreas y las primeras dos semanas una se siente mal, tiene dolores, pero después ya estás bárbaro y tener que esperar todavía más es un bajón. Mauro estaba más que ansioso porque no pasaba por todo el cambio hormonal.

"A mí me encanta que Mauro le guste a las minas porque quiere decir que tengo buen gusto, ja, ja. No me molesta, al contrario. Sí me molestan las desubicadas". G-plus

-Tu marido pasa un gran momento en Boca y es muy codiciado por otras mujeres. ¿Cómo te manejás con los celos?

-A mí me encanta que Mauro le guste a las minas porque quiere decir que tengo buen gusto, ja, ja. No me molesta, al contrario. Sí me molestan las desubicadas, porque a él le pasa lo mismo conmigo. que te acosen personalmente no está bueno. Si cuando salimos una mina se lo queda mirando fijo, ¡me pongo loca! Es una situación incómoda y me parece una falta de respeto hacia mí. Ahora, que le digan que está bueno, no me jode porque es más de lo mismo.

-¿Y a Mauro le molestan los piropos que recibís, por ejemplo en Instagram?

-Y… a él le gusta menos. Él es más celoso de que yo muestre más o verme muy sexy en alguna producción de fotos.

-¿Cómo van a festejar este 14 de febrero?

"Esta noche él no concentra, así que supongo que iremos a comer y después, por ahí. Puede ser que terminemos la noche en un hotel… Voy a dejar a los chicos cenados y bañados, a punto de dormir, y mi mamá los va a cuidar". G-plus

-Esta noche él no concentra, así que supongo que iremos a comer y después, ¡por ahí! Puede ser que terminemos la noche en un hotel… Voy a dejar a los chicos cenados y bañados, a punto de dormir, y mi mamá los va a cuidar. ¡Como todos los años! Cambiamos de lugares, nada más.

-¿Cómo sería tu San Valentín ideal?

-Tendría que haber un buen vino o una copa de champán, buena música, estar relajados y solos. Pero creo que el lugar lo hace la pareja, puede ser en casa o en el mejor hotel del mundo.

-¿Sos de pedirle a Mauro que se produzca de alguna forma particular para celebrar juntos?

-No, para mí él es más lindo como Dios lo trajo al mundo, y bien natural.

"¡Me gusta verlo en la cocina porque me parece re porno! Solo con un delantal puesto… Pasa que no lo puede hacer muy seguido por los nenes". G-plus

-¿Te gusta que te regalen flores o chocolates este día?

-No me gusta para nada que me regalen flores. Y los chocolates tampoco, porque no como dulces. Prefiero que me mimen con gestos. Mauro cocina muy bien y prefiero que me cocine… ¡Me gusta verlo en la cocina porque me parece re porno! Solo con un delantal puesto, ponele. Pasa que no lo puede hacer muy seguido por los nenes.

-¿Cuál es la especialidad culinaria de Mauro?

-Hace muy buenas pastas pero porque le salen muy bien las salsas. Y a mí me gusta mucho la carne con crema a la nuez que prepara.

-A la hora de la fantasí, ¿hay "permitidos" en la pareja?

-Solo con personas con las que sabemos que nunca va a pasar. Ahora, si se da la situación, ningún permitido... ¡lo mato!

-¿Qué harías si lo descubrís en una charla dudosa por redes sociales?

-¡Qué pregunta difícil! No sé qué haría, porque después de tanto tiempo juntos… Pasa que lo primero que haría es mandarlo a cag… Pero si pienso en que tenemos dos hijos, que estamos hace diez años… ¿Perder todo por una charla? Sí creo que me enojaría y estaría todo mal.

"Le reviso siempre su celular, pero si supiera que tiene cuatro le revisaría los cuatro, ja, ja". G-plus

-¿Sos de revisarle el celular?

-Sí, se lo reviso siempre.

-¿Tiene un solo celular? Muchos futbolistas dejan uno en el casillero del vestuario...

-Eso se lo tienen que preguntar a él. Le reviso siempre su celular, pero si supiera que tiene cuatro le revisaría los cuatro, ja, ja.

