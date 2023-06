Natalie Weber cruzó en vivo a Cande Lecce, supuesta amante de Mauro Icardi: "Tu accionar es nefasto"

A dos semanas de que Cande Lecce hiciera público su supuesto affaire con Mauro Icardi y que Wanda Nara anunciara una nueva separación, la joven fue a Desayuno Americano y protagonizó un picante ida y vuelta con Natalie Weber.

La panelista juzgó con firmeza que Cande haya hecho pública su relación íntima con el futbolista habiendo menores de edad que pueden salir dañados.

Más sobre este tema Aseguran que Maxi López le escribió a Candela Lecce sobre Mauro Icardi: "Hay que sacarle la máscara"

NATALIE WEBER CRUZÓ EN VIVO A CANDE LECCE

Cande Lecce: -Yo estoy cansada de que digan que yo rompí una pareja. De hecho, la escuché a Natalie, cuando yo estaba en producción, pero quiero que se sepa que yo estuve con una persona que estaba separada

Natalie Weber: -Yo no pienso que rompiste una pareja, porque la pareja evidentemente ya estaba rota, pero no comparto tu accionar de hacerlo público.

Cande Lecce: -Yo decido hacerlo público porque la pasé mal. De hecho, arranqué terapia.

Más sobre este tema Un misil para Mauro Icardi: la explosiva frase de Wanda Nara sobre las relaciones a distancia

Natalie Weber: -Yo no comparto cuando hay menores en el medio. No estoy diciendo que te creo ni que no te creo.

Cande Lecce: -Pero pasó lo de Keita (Baldé), pasó lo de L-Gante... Recordemos para atrás. A mí no me van a poner en ese lugar, de tercera en discordia.

Natalie Weber: -Primero, yo te pongo en el lugar que yo decido ponerte...

Cande Lecce: -Sí, y yo estoy acá para contestarte.

Natalie Weber: -Contestame... Y yo no estoy diciendo que ella miente. Estoy diciendo que no comparto su accionar, el hacerlo público. Lo que haya hecho con Mauro es historia de ella. Pero a mí me parece nefasto hacer esto con menores en el medio.

Carlos Monti: -¿Pero vos estás enamorada de este chico?

Cande Lecce: -Arranqué terapia por esto.

Natalie Weber: -Aunque esté enamorada, no tiene el derecho...