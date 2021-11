Natalie Weber asumió la crisis con Mauro Zárate: “Estamos enfrentando varias cosas, no es sobre mujeres o infidelidades”

En su visita a Los Ángeles de la Mañana, Natalie Weber asumió que no está pasando un buen momento con Mauro Zárate tras los rumores de separación.

“No estoy separada, lo que pasa es que con la distancia se hace todo más chicloso. Él se fue en septiembre y hace todo como más denso, los jugadores son intensos, yo también, entonces me dejó de seguir y se dieron cuenta”, explicó.

Luego, la invitada contó por qué están con problemas de pareja: “Estamos hace doce años juntos. Discutimos, no por un tema de celos, por cosas que van pasando, estamos enfrentando varias cosas, no pensamos lo mismo”.

Finalmente Natalie dejó en claro que la crisis no es por terceros en discordia. “Estamos con un par de frentes, no es sobre mujeres o infidelidades y si es la hace bien porque no me entero”.

NATALIE WEBER HABLÓ DE SU VIDA COMO BOTINERA Y OPINÓ DEL WANDA GATE

Natalie Weber contó cuánto la afecta las críticas por ser la esposa de un futbolista y opinó del escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi por la China Suárez.

"Si Wanda lo perdona a Mauro van a decir que es por la guita y ella es millonaria, si lo perdona no es por la plata". G-plus

“La botinera esta socialmente mal vista, la tienen como la que viene y se lleva la plata, es la vive al jugador. Por ejemplo ahora le pasó esto a Wanda, si lo perdona van a decir que es por la guita y ella es millonaria, si lo perdona no es por la plata”, dijo en LAM.

“Siempre socialmente la botinera molesta y no entiendo el por qué, porque solo las botineras sabemos lo que es estar casada con un jugador. Tiene sus cosas buenas pero la gente habla de lo hueco, de viajar, y en un momento eso se corta”, finalizó.