Natalie Pérez habló de un factor que influyó en su separación: "Me hubiera venido bien tener un ambiente más"

Después de romper su relación de 6 años con Ramiro, hoy su exnovio, Natalie Pérez regresó a la casa de su familia y en Cortá por Lozano reveló que ya consiguió su “departamento de soltera” y que en estos días se está mudando. En el ciclo de Vero Lozano terminó confesando que la armonía en la convivencia y los pocos metros cuadrados pueden no ser, como en su caso, una buena combinación.

“No me encontré otra vez sola en un espacio, pero siempre me divierto conmigo. Tengo de todo para hacer en mi casa, como los nenes. Puedo pintar una pared, tengo tijeras y papelitos, mis plantas”, aseguró la actriz de Pequeña Victoria cuando Tamara Petinatto le preguntó si prefería no convivir con una pareja. “Me divierto mucho conmigo misma porque todavía no me encontré con esos fantasmas”, se sinceró.

"Siempre disfruté la convivencia, pero sí siento que me hubiera venido bien tener un ambiente más. Vivíamos en un ambiente muy chico". G-plus

“¿No extrañás la convivencia con el otro?”, siguió la panelista. “Siempre disfruté la convivencia, pero sí siento que me hubiera venido bien tener un ambiente más”, confesó la cantante. “¿Vivían en un ambiente muy chico?”, indagó, y recibió la total aprobación de Natalie Pérez con un “claro”. ¿Convivencia en pocos ambientes mata amor?