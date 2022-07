Natalie Pérez se filmó cantando el tema Camaleón y sus fans se preocuparon

Natalie Pérez, siempre cercana a sus seguidores, compartió en Instagram un video haciendo llamativos gestos y con el rostro húmedo que no pasó desapercibido.

A la cantante comenzaron a preguntarle una y otra vez si se siente bien. Muchos afirman que la notan rara, especialmente luego de haber visto ese clip.

Entonces, la artista se sacó una selfie y aclaró que está todo bien. Junto a la imagen que compartió a través de sus stories de Instagram, les pidió a sus seguidores que no se preocuparan.

FIRME RESPUESTA DE NATALIE PÉREZ A SUS FANS

"No me pasa nada, estoy bien, estoy en un momento feliz de mi vida. Entonces, tal vez, me pasa todo. No estoy enojada con nadie, no flashee", afirmó mientras cantaba Camaleón de Belén Aguilera.

¡Clarito!